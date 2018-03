Erbach verliert Gastspiel in Langenau mit 0:2

Der TSV Erbach hat sein Gastspiel beim TSV Langenau mit 0:2 (0:1) verloren. „Bis zum Strafraum haben beide Mannschaften gut gespielt, aber im vorderen Drittel war Langenau gefährlicher“, sagte TSV-Trainer Rafael da Silva. Dennoch ließen die Gäste, die mit Kapitän Marc Baumeister und Mathias Brinsa auf zwei Leistungsträger verzichten mussten, gegen den starken Aufsteiger nur wenige Chancen zu. Eine davon nutzte Langenau durch Markus Gassner (27. Minute) zur Führung. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Erst ein von Jannik Kräutter verwandelter Foulelfmeter brachte die Entscheidung zugunsten von Langenau (77.). „Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, aber es war nicht mehr drin“, so da Silva, dessen Mannschaft über Ostern einmal ran muss – am Montag, 1. April, 15 Uhr, steht das Nachholspiel beim FC Blaubeuren an.