Erbach verliert Derby gegen die SSG Ulm

Der TSV Erbach hat sein Heimspiel am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am gestrigen Mittwoch gegen den Tabellenzweiten SSG Ulm mit 1:3 (0:1) verloren. Erbach hielt im Derby gut mit, scheiterte aber letztlich an einer hohen Fehlerquote. Die SSG bestrafte die Patzer der Gastgeber im Stil einer Spitzenmannschaft und kam durchden Ex-Erbacher Michael da Silva (45. Minute) und Johannes Streiter zur 2:0-Führung. Christoph Barth verkürzte für die Gastgeber (63.), bevor Louis Spona in der 88. Minute für die Gögglinger alles klar machte.