Erbach verliert auch sein zweites Spiel

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller hat der TSV Erbach auch sein zweites Saisonspiel verloren. Eine Woche nach dem 0:2 in Lonsee unterlag der TSV zu Hause dem SC Staig ebenfalls mit 0:2. Das Ergebnis stand bereits nach 20 Minuten fest. Staig nutzte in der Anfangsphase Fehler in der Erbacher Hintermannschaft und ging durch Jens Geiselmann in der achten Minute in Führung. In der 21. Minute erhöhte Onur Alkan für die Gäste auf 2:0, wieder begünstigt durch Schwächen des Gegners. Die neu formierte Erbacher Mannschaft bemühte sich in der Folge um einen Anschlusstreffer, doch Staig geriet kaum einmal in Gefahr. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste das Spiel im Griff und verbuchten am Ende einen ungefährdeten Erfolg. Während der SC Staig mit sechs Punkten auf Rang zwei liegt, fielen die punkt- und torlosen Erbacher auf den letzten Platz zurück.