Erbach unterliegt dem Favoriten

Eine Überraschung blieb aus: Der TSV Erbach hat sein Gastspiel in der Fußball-Bezirksliga beim Titelkandidaten Türkspor Neu-Ulm mit 0:3 verloren. Die Gäste aus Erbach versuchten dem Favoriten mit einer kompakten Defensive zu trotzen, was ihnen auch mehr als eine Halbzeit lang gelang. Erst in der 52. Spielminute brach Serdar Özkaya den Bann und erzielte den Führungstreffer für Türkspor. Wenig später schossen die Neu-Ulmer das 2:0, wieder hatte Özkaya getroffen (61.). Es war die Vorentscheidung in dieser Begegnung, in der die Heimelf ihren Vorsprung zehn Minuten vor dem Abpfiff noch auf 3:0 erhöhte, Ilir Tupella sorgte für den am Ende doch klaren Sieg des Favoriten.