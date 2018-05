Die Fußballer des TSV Erbach bestreiten am Samstag, 10. Februar, ein Testspiel. Der Donau-Iller-Bezirksligist trifft auf dem Kunstrasen in Wiblingen auf den A-Kreisligisten SV Grimmelfingen. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Für den TSV ist es das dritte Spiel in der Vorbereitung nach den Begegnungen gegen den B-Ligisten TV Wiblingen (5:2) und den Landesligisten SV Ochsenhausen (0:1). Ebenfalls im Einsatz ist am Wochenende der B-Kreisligist SG Ersingen, die am Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr, bei den SF Dellmensingen (Kreisliga B Donau/Iller) antritt.