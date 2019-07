Erbach tritt in Bellenberg an

Der Fußball-A-Ligist TSV Erbach ist in Runde eins des Bezirkspokals Donau/Iller beim B-Kreisligisten FV Bellenberg zu Gast. Dies ergab die Auslosung in der Junginger Albhalle. Die SF Dellmensingen treffen in einem Kreisliga-B-Duellauf Schnürpflingen. Der SV Oberroth hat bei der Auslosung der ersten Runde des Bezirkspokals den dicksten Brocken in der Südgruppe beschert. Die Losfeen Paula und Ella bescherten dem A-Kreisligisten den Bezirksliga-Vizemeister SSG Ulm als Gegner. Ein dicker Brocken wartet auch auf die SGM Ingstetten/Schießen mit dem Bezirksligisten FC Burlafingen. In der Nordgruppe kommt es zu einem Bezirksliga-Duell zwischen Blaubeuren und dem Landesliga-Absteiger Blaustein. Nachfolgen die Übersicht über die Partien der ersten Bezirkspokalrunde, die laut Terminplan am Samstag/Sonntag 10./11. August, ausgetragen wird. Die Termine für die zweite Runde ist Mittwoch, 21. August, die dritte Runde soll am Donnerstag, 12. September, ausgetragen werden.