Erbach trifft auf Jungingen

In seinem ersten Heimspiel nach der Winterpause empfängt der Fußball-Bezirksligist TSV Erbach am Sonntag, 24. März, 15 Uhr, den SV Jungingen. Die Begegnung mit dem Tabellenelften ist für die Erbacher ein wichtiges Spiel, um mit einem Sieg den Rückstand zum Tabellenmittelfeld zu verkürzen. Anders als der TSV, der in Blaubeuren 0:3 verlor, war Jungingen zum Auftakt nach der Winterpause erfolgreich: 4:2 bezwang der SVJ den FC Burlafingen und könnte sich mit einem Erfolg in Erbach weiter von der Abstiegszone absetzen. Dagegen will der TSV den Hinrundensieg gegen Jungingen (2:1) wiederholen.