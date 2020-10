Erbach punktet in Unterzahl

Der TSV Erbach ist in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller weiter ungeschlagen, hat durch das Unentschieden in Nersingen aber die Tabellenführung eingebüßt. In der Kreisliga B3 warten die SF Dellmensingen auf ihren ersten Sieg.

Kreisliga A2 Donau/Iller: SV Nersingen – TSV Erbach 0:0. - Die Erbacher waren anfangs in der Defensive, nahmen dann aber das Heft in die Hand – Chancen aber waren Mangelware. „Seid positiv und geduldig“, sagte TSV-Trainer Michael Cieslak seiner Mannschaft in der Pause. Der Rat galt erst recht nach dem Platzverweis für Erbachs Lamine Tamba nach einem Foul (47.). Erbach war auch in Unterzahl die bessere Mannschaft, schlug aus den wenigen Chancen aber kein Kapital. In der Nachspielzeit sah der Nersinger Lukas Kaufer wegen Schiedsrichterbeleidigung Rot. Kurz darauf war Schluss und durch das Unentschieden blieben beide Teams in dieser Saison unbesiegt.

Kreisliga B3 Donau/Iller: SF Dellmensingen – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:5 (0:2). - Tore: 0:1, 0:3 Aritz Rana Hernaiz (3., 54.), 0:2 Silviu Adachitei (44.), 1:3 Franz Frindte (83.), 1:4 Bersan Aras (85.), 1:5 Abbas Hassani (87.). - Die Sportfreunde gerieten früh in Rückstand und kassierten kurz vor und kurz nach der Pause zwei weitere Gegentore. Nach zwei Platzverweisen Mitte der zweiten Halbzeit (65. Gelb-Rot für die SFC, 68. Gelb-Rot für Esperia) verkürzte in der Schlussphase Franz Frindte, doch die Gäste antworteten mit zwei weiteren Treffern.