Erbach plant10,3-Millionen-Invest in neue Sporthalle

Im vergangenen Jahr hat die Firma „Sport Concept“ das Ergebnis der Bedarfsanalyse zur Sporthallenkapazität in Erbach vorgestellt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Das Ergebnis zeigte, dass aufgrund der Anforderungen des Schulsports und der sonstigen Belegung durch Sportvereine, neben den für den Sportbetrieb vorhandenen drei Hallenteilen, ein zusätzliches Hallenteil in der Größenordnung einer Einfeldhalle erforderlich ist. Cathrin Dietz hat dem Erbacher Gemeinderat am Montagabend fünf mögliche Lösungen vorgeschlagen. Der Rat entschied sich für einen kompletten Hallenneubau nördlich der Busschleife. Die Kosten für das Projekt sollen sich auf rund 10,3 Millionen Euro belaufen.

„Wir haben in der Konzeptstudie fünf verschiedene Varianten hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit, ihrer Wirtschaftlichkeit und ihrer spezifischen Vor- und Nachteile untersucht“, sagte Cathrin Dietz. Zudem hat das Unternehmen, um realistische Aussagen zum Sanierungsbedarf machen zu können, die Jahnhalle von Fachleuten auf ihren baulichen und technischen Zustand überprüfen lassen. Das Ergebnis ist ernüchternd. „Die Jahnhalle hat erhebliche funktionale Mängel“, fasste die Expertin kurz zusammen. Einerseits sei kein normgerechtes Spielfeld vorhanden, die Zugangssituation zur Halle und den Umkleideräumen sei unbefriedigend und Turniere oder Wettkämpfe mit Publikum könnten nur eingeschränkt veranstaltet werden. Außerdem bestehe ein erheblicher genereller Sanierungsbedarf, insbesondere beim Dach, den Umkleiden, den technischen und sanitären Anlagen sowie allgemein beim Brandschutz. Daraus ergebe sich ein erheblicher Kostenaufwand für eine Generalsanierung. Die Trinkwasserinstallation entspreche nicht mehr den heutigen geltenden Normen und Vorschriften, die Lüftungsgeräte ebenfalls und auch die Wärmeversorgung hat erhebliche Mängel.

Die Bandbreite der Varianten reicht von einer Sanierung der Jahnhalle und einer nachträglichen Ergänzung um eine Einfeldhalle bis hin zu einem kompletten Neubau einer Dreifeldhalle zwischen dem jetzigen Standort der Jahnhalle und der Buswendeschleife für den Erbacher Schulverkehr. Entsprechend weit reichen auch die Kostenschätzungen. Allerdings liegt dabei eine reine Sanierung der bestehenden Sporthalle ohne die nötige Aufstockung bei rund 8,1 Millionen Euro. Ein Neubau einer Dreifeldhalle mit Sanierung und Anbindung an die Jahnhalle, was allerdings weit über den momentanen Bedarf hinaus gehen würde, kommt auf rund 14,4 Millionen Euro. „Eine Generalsanierung ist in jedem Fall sehr kostenintensiv. Die öffentliche Hand muss eben nach DIN- Vorschriften arbeiten und gerade beim Brandschutz muss gehandelt werden“, gab Cathrin Dietz zu bedenken. Ferner müsse dem Rat bei mehreren Varianten klar sein, dass im schlimmsten Fall zwei Jahre lang in der Jahnhalle kein Schulsport möglich sei und nach Ausweichmöglichkeiten gesucht werden müsse. Das Fazit ihres Büros sei, dass die Variante fünf, der Neubau einer Dreifeldhalle zwischen Busschleife und Schulzentrum, dem Bedarf Erbachs optimal gerecht werde.

Da in den Planungen sowohl der TSV Erbach als auch die Schulen eingebunden waren, folgten von diesen ebenfalls zwei Stellungnahmen. Der TSV spricht sich ebenfalls für die Variante fünf aus und hofft auf eine neue Halle mit einer Kapazität von 600 Zuschauern. Zudem sei die Sanierung der Jahnhalle für andere Sportarten wie Judo wünschenswert. Erbachs geschäftsführender Schulleiter, Karl Nusser, spricht sich im Namen der Schulen ebenfalls für die Variante fünf aus. Allerdings mit einem späteren Abbruch der Jahnschule, da somit Fläche für die Errichtung dringend benötigter neuer Schulräume frei werde.

Bürgermeister Achim Gaus sagte: „Die Richtung aus der Arbeitsgruppe ist relativ klar. Für mich ist das Interimsproblem das große Thema und eine reine Sanierung ist eigentlich keine Option, weil sie unsere Probleme nicht löst. Ich denke ebenfalls die Variante fünf ist für uns alle das beste.“ Dieser Argumentation folgten auch die Ratsmitglieder, die sich einstimmig dafür aussprachen, die Variante fünf zu realisieren. Ferner einigte sich das Gremium auf einen anschließenden Abbruch der Jahnhalle und die Erstellung eines Raumprogramms durch „Sport Concept“.