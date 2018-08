Erbach peilt Einzug in Runde drei an

In der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller tritt der TSV Erbach am Mittwoch, 15. August, bei der SG Vöhringen-Illerzell an. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Der Bezirksligist aus Erbach ist Favorit gegen den B-Kreisligisten, der sich in der ersten Pokalrunde mit 6:0 gegen den B-Ligisten SV Thalfingen II durchgesetzt hatte. Erbach behielt beim A-Kreisligisten FC Hüttisheim durch die Treffer in der zweiten Halbzeit von Marc Baumeister (2) und Tobias Baumeister mit 3:0 die Oberhand.