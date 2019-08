Erbach peilt den nächsten Sieg an

Der TSV Erbach bestreitet am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr sein drittes Spiel der laufenden Saison der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller als Gast des ESC Ulm. Für die Ulmer ist es das zweite Saisonspiel: Nach dem 2:2 im ersten Spiel stehen sie auf dem zehnten Platz. Die Erbacher wollen, nach vier Punkten aus zwei Spielen, gegen Ulm ihren zweiten Saisonsieg einfahren und im oberen Tabellenviertel bleiben. In der Kreisliga B2 Donau/Iller spielen die SF Dellmensingen am Sonntag, 1. September, 15 Uhr, beim SV Eggingen. Eggingen ist nach dem deutlichen Sieg im bisher einzigen Spiel (6:1 in Unterweiler) auf dem vierten Tabellenplatz. Dellmensingen gewann sein erstes Spiel ebenfalls, zuletzt aber gab es im Nachholspiel des zweiten Spieltags gegen Unterweiler ein 1:4. Die Sportfreunde sind Neunte der Tabelle.