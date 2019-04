Erbach ist zu Gast in Thalfingen

Der TSV Erbach hat am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller ein schwieriges Auswärtsspiel vor sich. Der Tabellenvierzehnte ist am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, beim viertplatzierten SV Thalfingen zu Gast. Während sich die Thalfinger im oberen Mittelfeld bewegen – mit nur noch geringen Chancen, in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzugreifen, aber auch ohne Abstiegsgefahr – stecken die Erbacher im Abstiegskampf und sind auf jeden Punkt angewiesen. Zuletzt gegen den Tabellenzweiten Türkspor Neu-Ulm bot das Team von Trainer Harald Plail trotz Niederlage eine gute Leistung, Thalfingen setzte sich am Wochenende in Burlafingen durch.