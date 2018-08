Erbach ist eine Runde weiter

Der TSV Erbach ist in die zweite Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller eingezogen. Einen Tag nach dem Gewinn des Erbacher Stadtpokals setzte sich der Bezirksligist mit 3:0 beim A-Ligisten FC Hüttisheim durch. Zur Pause stand es 0:0, dann schlugen die Erbacher zu: Marc Baumeister (50., 90.) und Tobias Baumeister (76.) schossen den klaren Sieg heraus. Der B-Ligist SF Dellmensingen, der seine Teilnahme am Stadtpokal am Samstag abgesagt hatte, schied dagegen aus dem Pokalwettbewerb aus. 0:3 (0:0) verloren die Sportfreunde ihre Erstrundenbegegnung am Sonntagabend beim FKV Neu-Ulm.