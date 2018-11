Erbach hofft auf Ende der Negativserie

Der TSV Erbach ist am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am Samstag, 17. November, beim SC Staig zu Gast. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Für den Tabellensechsten Staig, der sich in der Vorunde in Erbach mit 2:0 durchgesetzt hatte, dürfte nichts anderes zählen als ein Sieg. andernfalls droht der Kontakt zum oberen Drittel verloren zu gehen. Die Erbacher dagegen haben andere Sorgen, sie fielen nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und acht Spielen nacheinander ohne Sieg auf einen Abstiegsplatz zurück.