Erbach hofft auf dritten Sieg in Folge

Im Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller will der TSV Erbach am drittletzten Spieltag nachlegen. Nach zwei Siegen in Folge (jeweils 2:1 gegen Dornstadt und in Langenau) empfangen die Erbacher am Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, den FC Burlafingen. Burlafingen steht in der Tabelle einen Rang über dem TSV auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, ist für Erbach allerdings nicht mehr erreichbar. Zehn Punkte trennen beide Mannschaften. Für die Erbacher geht es deshalb einzig und allein darum, den Relegationsrang zu verteidigen; der Vorsprung auf Asselfingen auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte, zudem hat Erbach die bessere Tordifferenz. Ein Sieg gegen Burlafingen wäre somit die halbe Miete. Doch war der FCB zuletzt sehr erfolgreich: Aus den zurückliegenden fünf Begegegnungen holte Burlafingen zwölf Punkte, nur gegen Aufstiegsanwärter SSG Ulm wurde verloren.