Erbach hofft auf den ersten Punkt

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller ist der TSV Erbach am Sonntag, 26. August, beim SV Tiefenbach zu Gast. Während die Erbacher in ihren ersten beiden Spielen der Saison leer ausgingen, sind die Tiefenbacher noch ungeschlagen – dem 1:1 gegen Langenau zum Auftakt folgte am zweiten Spieltag nach 0:1-Pausenrückstand noch ein 2:1-Sieg beim FC Burlafingen. Burlafingen hat, wie Erbach, bisher noch keinen Punkt geholt. Der TSV, der in der neuen Runde auch noch auf einen Treffer wartet, will das im Spiel gegen Tiefenbach ändern. Der Favorit ist allerdings der Gastgeber.