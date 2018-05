Erbach hofft auf besseres Ergebnis

Nach der 2:5-Heimpleite im Nachholspiel am Donnerstag gegen den SV Asselfingen trifft der TSV Erbach in einem weiteren Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am Sonntag, 6. Mai, auf den FC Burlafingen. Anpfiff ist um 15 Uhr im Donauwinkelstadion.

Enttäuschend für Erbach verlief das erste von insgesamt vier Heimspielen in Folge: Gegen Asselfingen, bis dahin Schlusslicht, verlor die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Rafael da Silva mit 2:5. Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 2:0 vorn, ehe Michael da Silva (53.) und Martin Aggeler (56.) mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause ausglichen. Doch die Hoffnung auf die Wende machte Asselfingens am Ende dreifacher Torschütze Gabriel Friedrich schon in der 63. Minute mit dem 3:2 zunichte, zwei weitere Treffer in der 78. und 82. Minute besiegelten die klare Niederlage für Erbach.

Gegen den Tabellennachbarn FC Burlafingen soll es am Sonntag anders laufen, will Erbach endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Wieder spielberechtigt sind Tobias Baumeister und Robert Wozniak, die gegen Asselfingen wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlten.