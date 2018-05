Erbach hält dem Spitzenreiter stand

Achtbares Ergebnis für den TSV Erbach in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller: Die Erbacher haben dem Spitzenreiter TSV Neu-Ulm ein 0:0 abgetrotzt. „Ich war zufrieden mit der Teamleistung“, sagte Tobias Wunderlich, normalerweise Trainer der „Zweiten“, der Rafael da Silva (privat verhindert) vertrat. Erbach stand in der Defensive gut und ließen kaum Chancen der Neu-Ulmer zu. Einen Aufreger gab es in der 50. Minute, als ein Gästetreffer wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Die Heimelf verlegte sich auf Konter, setzte Nadelstiche und hätte in der zweiten Halbzeit in Führung gehen können. „Bei zwei, drei Möglichkeiten war es knapp“, so Wunderlich. Ein Sieg des Außenseiters war möglich, wenngleich er glücklich gewesen wäre, so der Aushilfscoach. Aber auch mit einen Punkt war der Tabellenzehnte zufrieden, während das 0:0 für Neu-Ulm schmerzhaft war. Der Vorsprung des Tabellenführers schmolz.