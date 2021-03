Erbach erweitert Teststrategie

Seit dem 18. März bietet die Stadt Erbach in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Erbach zur weiteren Eindämmung des Infektionsgeschehens für die Bürgerschaft kostenlose Antigen-Schnelltests an. Diese Aktion läuft zum 1. April aus. Ab 6. April gibt es aber ein neues, erweitertes Angebot.

„Ich bin dem DRK-Ortsverein für das bisherige Engagement sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Achim Gaus. „Nun ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit zwei Erbacher Apotheken ein ausgeweitetes Test-Angebot in den Räumlichkeiten des KaffCafés anzubieten.“ Alle Bürgerinnen und Bürger haben damit die Möglichkeit, sich einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Testergebnis kommt per Mail

Bei den Tests handelt es sich um Schnelltests, welche von geschultem Personal vorgenommen werden. Der Abstrich wird dabei aus dem Nasenrachenraum entnommen. Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren muss jedoch nicht bis zum Vorliegen des Ergebnisses vor Ort gewartet werden, denn das Testergebnis wird als digitales Zertifikat per E-Mail übermittelt. Somit ist der Zeitaufwand für einen Test äußerst minimal.

Dieses ausgeweitete Testangebot verfeinere die städtische Teststrategie (Testmöglichkeit für Personal der Erbacher Kindergärten und Schulen, Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler), schreibt die Stadtverwaltung. „Auch im Hinblick auf die Virusmutationen wird hierdurch ein noch besserer Schutz für besonders gefährdete Personengruppen geschaffen.“

Nur mit Maske und ohne Symptome

Die Schnellteststelle ist ausschließlich für Personen ohne Symptome gedacht. Personen mit Symptomen und Kontaktpersonen zu werden gebeten, sich bei einem niedergelassenen Arzt testen zu lassen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu kontaktieren.

Bei Betreten des Testzentrums ist zwingend eine korrekt sitzende Maske, welche die Anforderung der Standards FFP 2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen. Auch die weiteren Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Wer durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit ist, wendet sich bitte ebenfalls an einen niedergelassenen Arzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117.

Appell des Bürgermeisters

Die Stadt Erbach bietet damit gemeinsam mit vielen engagierten Helferinnen und Helfern weiterhin ein umfassendes, in die Zukunft gerichtetes Testangebot für die unterschiedlichen Zielgruppen an, teilt die Stadt mit. Bürgermeister Achim Gaus ruft auf: „Nehmen Sie die stark ausgeweiteten Testmöglichkeiten in Anspruch und helfen Sie mit, eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen und in der Folge schwere Krankheitsverläufe oder Quarantänepflichten für zahlreiche Menschen zu vermeiden. Dies soll ein kleiner Beitrag sein, um in absehbarer Zeit wieder zu einer Normalisierung unseres Alltags zurückkehren zu können.“