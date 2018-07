Erbach erhält Fahrzeugfür Katastrophenschutz

Das Land verteilt Katastrophenschutz-Fahrzeuge an die Feuerwehren, vier davon wurden dem Alb-Donau-Kreis zugewiesen. Bürgermeister Achim Gaus teilte am Montag den Räten mit, dass eines davon der Feuerwehr Erbach zugedacht ist. Kreisbrandmeister Harald Bloching hatte den Standort Erbach für sehr geeignet dafür gehalten, denn ein zweites wasserführendes Fahrzeug und eine optimale Unterbringung waren Voraussetzungen für das L10. Nicht geschenkt bekommen es die Erbacher allerdings, sondern nur als Leihgabe.

Die unverhoffte und schnelle Zuteilung – am heutigen Mittwoch wird es aus Bonn in Erbach eintreffen – hat Stadtkommandant Thomas Böllinger und seine Kameraden mobil gemacht. Am Montag waren sie zahlreich im Sitzungssaal vertreten, wussten allerdings im Vorfeld noch nicht, um was es konkret ging.

Die noble Leihgabe ließ die Feuerwehrherzen höher schlagen: mit beheiztem Tank, 1000 Liter Wasservorrat, 600 Meter Schlauchbuchten und einem Wert von 230000 Euro passt es gut in die Halle und zum Feuerwehrkonzept. Das alte LF8 muss jedoch seinen Platz freigeben und sich mit der Waschhalle begnügen.

Für Böllinger eröffnen sich neue Perspektiven. Für das alte LF8 war 2013/2014 ein Austausch vorgesehen – ob dies notwendig ist, muss nun überprüft werden. Wahrscheinlicher ist, dass es ausgemustert wird, wenn sich die Wehrleute mit dem L10 vertraut gemacht haben. Eine spezielle Ausbildung ist dazu nicht notwendig, Augenmerk muss jedoch auf genügend Lkw-Führerscheine in der Mannschaft gelegt werden.

Mit dem F10 kann schneller reagiert werden und die gute Tagesverfügbarkeit effizienter machen. Die Konditionen des Bundes sind: Verfügbarkeit von Fahrzeug und Mannschaft bei Katastrophenfällen im Regierungsbezirk. Die Kosten der Unterhaltung trägt der Bund, jährlich sind aus Übungsgründen mindestens 600 Kilometer damit zurückzulegen. (hd)