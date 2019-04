Erbach empfängt Tiefenbach

Während über Ostern in der Fußball-Bezirksliga Donau mit Nachholspielen die Tabelle weiter begradigt wird, steht in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am Ostermontag, 22. April, ein kompletter regulärer Spieltag auf dem Programm. Der TSV Erbach hat zu Hause gegen SV Tiefenbach eine schwierige Aufgabe zu lösen. Anpfiff im Donauwinkelstadion ist um 15 Uhr. Tiefenbach führt als Tabellendritter das Mittelfeld an, die Chancen, noch in den Kampf um beiden besten Plätze der Liga einzugreifen, sind bei zehn Punkten Rückstand auf den Zweiten Türkspor Neu-Ulm und elf auf Spitzenreiter SSG Ulm gering. Zumal der SVT seit der Winterpause selten glänzte, nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele (3:1 gegen Asselfingen) gewannen die Tiefenbacher, vor einer Woche gab es eine 1:3-Niederlage in Blaubeuren. Eine ähnliche Bilanz hat Erbach im Jahr 2019 vorzuweisen, allerdings gibt es zwischen beiden Mannschaften einen großen Unterschied: Tiefenbach kann die weiteren Begegnungen entspannt angehen, während der TSV Erbach jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt.