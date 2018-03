Erbach empfängt die Spatzen II – Da Silva übernimmt im Sommer Blaustein

Eine Woche nach dem Spiel gegen Beuren (3:0) tritt der TSV Erbach in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller erneut vor heimischem Publikum an. Gegner am Sonntag, 18. März, 15 Uhr, ist der SSV Ulm 1846 II.

Die Spatzen überraschten unlängst mit Überlegungen, ihre zweite Mannschaft am Saisonende vom Spielbetrieb abzumelden (die SZ berichtete). Damit würde sich die Zahl der Absteiger verringern, was dem TSV Erbach, der das Ziel Nichtabstieg verfolgt, in die Karten spielen würde. Doch das sind ungelegte Eier. Die Konzentration von TSV-Trainer Rafael da Silva („Ein Rückzug der Ulmer Zweiten wäre für den Bezirk schlecht“) gilt dem Duell mit den kleinen Spatzen am Sonntag. Nach dem 3:0 gegen Beuren wollen die Erbacher nachlegen gegen spielstarke Ulmer, die mit den Platzverhältnissen im Donauwinkelstadion erst zurechtkommen müssen. „Spielerisch war gegen Beuren nicht viel möglich“, so da Silva, der mit dem Einsatz seiner Mannschaft zufrieden war. Mit Leidenschaft sollen die Spatzen in die Knie gezwungen werden. „Das wäre ein Ausrufezeichen gegenüber der Konkurrenz“, sagt Rafael da Silva, der sich unbedingt mit dem Verbleib in der Bezirksliga aus Erbach verabschieden will.

Inzwischen ist klar, wohin der Weg des Trainers führt: Er übernimmt zur neuen Saison den TSV Blaustein und damit nach aktuellem Stand einen Landesligisten – als Nachfolger von Michael Passer, der am Saisonende aus beruflichen Gründen aufhört. „Von der Struktur her geht es dort ähnlich familiär zu wie in Erbach“, sagt da Silva, der in Blaustein eine Mannschaft mit vielen jungen, aus der guten eigenen Jugend hervorgegangenen Talenten trainieren wird. Für ihn wird es eine neue Herausforderung.