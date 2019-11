Erbach empfängt den Tabellendritten

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller empfängt der TSV Erbach am Sonntag, 17. November, den FC Silheim. Anpfiff in Erbach ist um 14.30 Uhr. Beide Mannschaften zählten vor der Saison zum Favoritenkreis, doch ganz oben stehen sie nicht. Silheim hat als Tabellendritter bei gerade einmal drei Punkten Rückstand aber zumindest Rang zwei in Reichweite, während Erbach als Tabellensechster schon neun Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten ESC Ulm und 13 auf den Spitzenreiter Hüttisheim hat. Der TSV peilt am letzten Spieltag vor der Winterpause einen Sieg an, damit der Abstand nicht noch größer wird. Im Hinrundenduell zum Auftakt der Saison trennten sich Erbach und Silheim 2:2. Der TSV lief früh dem 0:1 hinterher, drehte dann das Spiel und kassierte in der Schlussphase den Ausgleich.