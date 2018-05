Erbach empfängt den Spitzenreiter

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller bekommt der TSV Erbach am drittletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller einen dicken Brocken vorgesetzt. Zu Gast in Erbach ist am Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr, Spitzenreiter TSV Neu-Ulm. Die Rollen sind verteilt: Auf der einen Seite der Tabellenzehnte Erbach mit zuletzt durchwachsener Bilanz, auf der anderen Seite der Landesliga-Aspirant, der seinen siebten Sieg in Folge feiern will und seit drei Begegnungen ohne Gegentreffer ist. „Wir sind klarer Außenseiter, aber die Rolle steht uns auch nicht schlecht“, sagt TSV-Trainer Rafael da Silva, der am Sonntag aus privaten Gründen nicht da ist und von Tobias Wunderlich, Trainer der „Zweiten“, vertreten wird. „Wir wollen die Neu-Ulmer ärgern“, so da Silva. Doch ob es für eine Überraschung reicht, ist fraglich. Zu stark präsentierte sich der Titelanwärter in den vergangenen Wochen, während der TSV unverändert Personalsorgen hat.