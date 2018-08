Erbach empfängt den SC Staig

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller bestreitet der TSV Erbach am Sonntag, 15 Uhr, sein erstes Heimspiel der Saison 2018/19. Zu Gast im Donauwinkelstadion ist der SC Staig. Anders als die Erbacher, die ihr Auftaktspiel in Lonsee 0:2 verloren, startete Staig mit einem Sieg in die Runde. Mit 2:1 setzte sich der Tabellenachte der vergangenen Saison gegen den FC Burlafingen durch. Während der TSV Erbach nach der vergangenen Saison einen kleinen Umbruch vollzog – mit Harald Plail kam auch ein neuer Trainer – blieb die Staiger Mannschaft weitgehend unverändert. Mit Marvin Dickmann kam der Bruder von Robin von der SSG Ulm 99, dagegen wechselte Christian Hille zum TSV Obenhausen und Philipp Reinhardt tritt kürzer. Erbach hofft auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison, auch hätte man nichts gegen die Wiederholung des Vorjahresergebnisses. Da besiegte der TSV den SC Staig zu Hause mit 1:0. Die Kreisliga-Mannschaft des TSV trifft am Sonntag auf die „Zweite“ des SC Staig, Anpfiff ist um 13 Uhr.