Erbach dreht Spiel in der Schlussphase

Der TSV Erbach ist mit einem Sieg gegen Birumut Ulm in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller gestartet. Für die SF Dellmensingen gab es in der Kreisliga B3 gegen Bellenberg einen Punkt.

FC Birumut Ulm – TSV Erbach 1:2 (1:0). - Bei den hoch eingeschätzten Ulmern gelang dem TSV ein Start nach Maß. Allerdings sah es lange nicht danach aus. Anil Aslaner erzielte in der 16. Minute das 1:0 für Birumut. Die Führung hatte lange Bestand, ehe Christoph Barth in der 88. Minute der Ausgleich gelang. Dem nicht genug: Erneut Barth in der vierten Minute der Nachspielzeit schoss den Siegtreffer für Erbach.

SF Dellmensingen – FV Bellenberg 3:3 (2:2). - Die SFD gerieten durch einen Strafstoß von Dusan Stojanovic früh in Rückstand (6.). Franz Frindte drehte das Spiel mit einem Doppelschlag (29., 35.) zum 2:1; kurz vor der Pause glich Stojanovic aus. Stojanovic brachte die Gäste in per Elfmeter in Führung (49.). Sechs Minuten später glich Dellmensingen aus, ebenfalls per Strafstoß und durch Marc Moise.