Erbach büßt erstmals Punkte ein

Der TSV Erbach hat sich am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller mit einem Unentschieden in Holzheim zufrieden geben müssen. Für die SF Dellmensingen gab es in der B3 nichts zu holen.

Kreisliga A2: TSV Holzheim – TSV Erbach 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Lux (2.), 1:1 Robert Wozniak (50.), 1:2 Christoph Barth (69.), 2:2 Tobias Weiss (92.). - Die Gäste gerieten früh in Rückstand. Nach gleich drei Wechseln zur zweiten Halbzeit drehte Erbach in der zweiten Halbzeit die Partie. Der dritte Sieg im dritten Punktspiel war für die Mannschaft von Trainer Michael Cieslak zum Greifen nah, doch in der Nachspielzeit gelang der Heimmannschaft noch der Ausgleich. Trotz des Punkterverlusts stehen die Erbacher an der Tabellenspitze.

Kreisliga B3: SF Dellmensingen – SF Illerrieden 1:6 (1:3) - Tore: 0:1, 0:2 Tim Sälzle (8., 17.), 0:3 Komakan Coulibaly (31.), 1:3 Flamur Metaj (44.), 1:4 Komakan Coulibaly (56.), 1:5 Felix Brunner (72.), 1:6 Niklas Dittrich (84.). - Mehr als ein Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 sprang für die weiter sieglosen Dellmensinger gegen den Tabellenzweiten nicht heraus.