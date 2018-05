Erbach bietet weiter Energieberatungen an

Seit vielen Jahren erhalten die Erbacher Bürger, bei der Stadtverwaltung die Möglichkeit zur kostenlosen sowie unabhängigen Energie- und Rentenberatung. Das will die Verwaltung auch im neuen Jahr fortsetzen. Die Beratungen werden wie zuvor von der regionalen Energieagentur Ulm und der Deutschen Rentenversicherung angeboten. Etwa alle vier Wochen bietet ein Energie- oder Versichertenberater Gesprächstermine an, um interessierte Bürger zum Thema Energie oder in Rentenversicherungsangelegenheiten zu beraten.

Gegenstand der Energieberatung sind in den meisten Fällen die Eigenheime der Interessierten. Dabei kann es sich um einen Altbau, Neubau, eine Sanierung oder um ein potentielles Kaufobjekt handeln. Bei der unabhängigen Beratung wird zunächst eine Ist-Analyse vorgenommen und anschließend potentielle energetische Sanierungsmaßnahmen sowie die rechtlichen Hintergründe geprüft.

Hierbei sei es wichtig, dass das Gebäude in seiner Gesamtheit betrachtet wird. Darüber hinaus können die Bürger mit eigenen, konkreten Fragen auf den Energieberater zugehen. Durch die unabhängige Beratung erhalten sie insgesamt das erforderliche Rüstzeug, um konkrete Maßnahmen mit den entsprechenden Dienstleistern und Handwerkern zu planen und umzusetzen.

Bei den Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung können sich Interessierte nicht nur beraten lassen, sondern auch am Computer einen Blick in ihre Rentenkonto werfen.

Einen Beratungstermin bekommen interessierte Bürger von der Verwaltung. Die Energieberatung findet im Trauzimmer (Zimmer 102A) des Rathauses zwischen 15 und 18 Uhr statt. Der Beratungstermin der Deutschen Rentenversicherung findet im Zimmer 103 (1. OG) zwischen 13.30 und 15.30 Uhr ebenfalls im Rathaus statt.

Wer Interesse an einem

Beratungstermin hat, kann sich im Fall der Energieberatung direkt an Siegfried Voxbrunner (Tel. 07305/96 76 42, E-Mail: voxbrunner@erbachdonau. de).

Im Fall der Rentenberatung ist Annalena Kraft (Tel. 07305/96 76 35, E-Mail: kraft@erbach-donau.de) zuständig.