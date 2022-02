Erbach bekommt weitere E-Ladesäule

Seit neuestem hat Erbach einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos, betrieben vom Energieunternehmen EnBW. Dieser steht beim Parkplatz an der B 311 in der Ehinger Straße und ergänzt das Ladenetz des Anbieters.

Damit stehen E-Autofahrern nun zwei moderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Dort können die Fahrer, je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs, in zehn Minuten Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der EnBW fließt auch in Erbach 100 Prozent Ökostrom in die Batterien.

„Mit dem Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur erweitern wir kontinuierlich die Möglichkeiten für E-Autofahrer. Wir wollen unseren Kunden eine optimale Ladeinfrastruktur bieten – überall dort, wo sie benötigt wird“, erklärt Timo Sillober, einer der Geschäftsführer bei der EnBW. Deshalb setze man bundesweit auf den konsequenten Ausbau, wie hier am Beispiel von Erbach.

Das Unternehmen ist schon heute Betreiber des größten Schnellladenetzes in Deutschland. Seit Jahren fbaut das Energieunternehmen seine flächendeckende Ladeinfrastruktur aus. Hochmoderne Schnellladestandorte bilden dabei den Schwerpunkt. Bis 2025 möchte das Unternehmen 2500 Schnellladestandorte deutschlandweit betreiben. Das sind mehr Standorte, als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt. Mit ihnen will die EnBW schnelles Laden in der Nähe des Handels, in Innenstädten, in ländlichen Bereichen oder am Fernverkehrsnetz zur Verfügung stellen. Dafür investiert das Unternehmen bis 2025 jährlich rund 100 Millionen Euro und eröffnet jeden Tag einen neuen Schnellladestandort, heißt es in einer Mitteilung.