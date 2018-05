Erbach beendet seine englischen Wochen

Zum Ende der beiden zwei englischen Wochen mit vier Heimspielen in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller trifft der TSV Erbach am Sonntag, 13. Mai, 15 Uhr, auf den FC Neenstetten. Am Mittwoch trennten sich Erbach und der SSV Ulm 1846 II in einem Nachholspiel 0:0. „Jede Mannschaft hatte zwei, drei Chancen, war aber vor dem Tor nicht konsequent genug“, sagt TSV-Trainer Rafael da Silva. „Wir können mit dem einen Punkt gut leben.“ Die kleinen Spatzen, die ohne Auswechselspieler angetreten waren, sicher auch – Ulms „Zweite“ ist bekanntlich auf Abschiedstour und wird am Ende der Saison aufgelöst. Beim nächsten Erbacher Gegner ist das anders: Neenstetten droht der Abstieg in die Kreisliga und somit dürfte der Tabellenletzte alles daran setzen, im Donauwinkelstadion zu punkten. Erbach sollte auf der Hut sein; vor Kurzem verlor der TSV zu Hause schon einmal gegen ein Schlusslicht, 2:5 gegen Asselfingen. Das soll sich nicht wiederholen. „Dieses Spiel sollte uns Warnung genug sein“, so da Silva, der wie schon gegen Ulm II auf Marc Baumeister und wohl auch auf Mario Wasner verzichten muss. Der Einsatz von Michael da Silva (Wadenprobleme) ist fraglich.