Erbach büßt zu Hause Punkte ein

Der TSV Erbach ist am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller zu Hause über ein 2:2 gegen den Tabellenfünfzehnten SSG Ulm II nicht hinausgekommen. Alle Treffer fielen in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit. Ulm ging zunächst durch einen Doppelschlag 2:0 in Führung: Niklas Kraus erzielte das 1:0 (33.), Dominic Stirner erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (37.). Erbach antwortete ebenfalls mit zwei Toren innerhalb von vier Minuten: David Schall (39.) gelang der Anschlusstreffer, Torjäger Tim Maier glich aus (43.). Chancen gab es auch in der zweiten Halbzeit, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Die Erbacher blieben damit auf heimischem Platz in dieser Saison ungeschlagen, büßten allerdings zum zweiten Mal durch ein Unentschieden Punkte ein. Für den Tabellensechsten (21 Punkte) vergrößerte sich der Rückstand auf das Spitzenduo ESC Ulm (30) und FC Hüttisheim (34).