Er baut Störchen ein neues Zuhause

Die Geschichte von Alfred Hemmler und den Störchen reicht lange zurück: In seiner Kindheit, so erinnert sich der heute 63-jährige Ersinger, waren die Vögel im Ort keine Seltenheit. Mehr als 60 Einzeltiere lebten damals auf den Häusern des Dorfes. Aus dieser nostalgischen Erinnerung heraus baute Hemmler zusammen mit seinem Sohn Robin und der Unterstützung der örtlichen Feuerwehr vor 13 Jahren ein Storchennest auf das Dach seines alten, umgebauten Bauernhauses. Inzwischen wird dort der Besuch weniger – auch, weil die Störche in der Nachbarschaft brüten.

Eiche musste eh gefällt werden

Wie also stellt der Tierfreund die Nähe zum Storch wieder her, fragte er sich. „Ich hatte da so eine Idee“, sagt er und lacht. Half ihm damals schon der in der Region bekannte Naturschützer und Vogelexperte Hans Frölich aus Bernstadt, konnte Hemmler vor wenigen Tagen zudem auf eine Reihe Freunde als Helfer zurückgreifen. Die Aufgabe: eine rund 25 Meter hohe und fünf Tonnen schwere Eiche aus dem benachbarten Realwald auf Hemmlers Freizeitgrundstück am Baggersee schaffen.

Dem Vorwurf, dass er einen gesunden Baum zur Nisthilfe umfunktionieren will, tritt der Ersinger vehement entgegen. In Absprache mit dem Förster sei die Eiche, deren Baumkrone bereits vermodert und der Rest als Nutzholz vorgesehen war, dem Wald entnommen worden. „Der Baum war ausgewiesen und musste eh gefällt werden“, erklärt der gelernte Schreiner.

Ausgehobenes Kies geht in den Realwald

Am späteren Standort hatte Hemmler bereits einige Wochen zuvor ein drei auf drei Meter großes Loch ausgehoben. Das entnommene Kies hat prompt eine neue Verwendung bekommen: Mit den zwölf Kubikmetern sind etliche Löcher auf dem Weg durch den Realwald gefüllt worden. Die gleiche Menge an Beton floss wiederum in das Fundament für den Stamm. Dieser wurde vor dem Einsetzen vom befreundeten Jäger Manfred Bauer gekürzt und anschließend zwei Meter tief versenkt. „Der feste Stand, die Sicherheit allgemein ist mir arg wichtig“, betont er. Auch deshalb zog er den Rat eines Statikers hinzu. Rund zwölf Meter misst die Nisthilfe jetzt und ist schon von Weitem zu sehen. Der Metallkorb mit Weidenruten fertigte wie einst an Hemmlers Haus Hans Frölich.

Über Ergebnis zufrieden

Zwei Tage Arbeit flossen in das Projekt, mit dem Ergebnis ist er sichtlich zufrieden: „Ich wollte keinen einfachen Stahlmasten, die Gelegenheit mit der Eiche musste ich nutzen. Das Nest sieht super aus.“ Mit Spezialanfertigungen kennt er sich übrigens bestens aus: Als er vor sieben Jahren zusammen mit seiner Frau Irene einen jungen Storch mit gebrochenem Schnabel aufpäppelte, ließ er sich von einem befreundeten Zahntechniker aus München eine Prothese für das Tier anfertigen. „Ganz so kompliziert war es für diese Idee nicht“, sagt er und lacht.