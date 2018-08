Trotz kleiner Teilnehmerzahl fand der Ferienprogrammpunkt zum Thema Tanz am Dienstagvormittag dann auch in Erbach statt. Die vier Grundschülerinnen freuten sich, dass sie mit Kursleiterin Ute Aigner-Schick auf „Entdeckungsreise in der Welt des Tanzes“ gehen konnten. So lautete die Überschrift dieser 51. von insgesamt 95 Veranstaltungen, die das diesjährige Ferienprogramm in Erbach ausmachen, das wiederum mit dem großen Sommerfest für Ferienkinder auf dem Spielplatz an den Brühlwiesen am Freitagnachmittag, 7. September, enden wird, wobei für diese Abschlussveranstaltung und einzelne Kurse im Ferienprogramm noch Anmeldungen möglich sind.

Die Mädchen ließen mit der Kursleiterin am Dienstag das Fallschirmtuch vor der großen Spiegelwand schwingen. Sie drehten sich mit dem Tuch zur Musik im Kreis. Viel Spaß machte es den Kindern, sich nacheinander unter dem Schwungtuch kurz verstecken zu dürfen. Rasch gingen die anderthalb Stunden Programm in der Fitnesshalle mit kreativem Tanz, Singen von englischen und deutschen Liedern, Bewegungsspielen und Tanzgeschichte vorüber. Neben der Stärkung der Motorik, Rhythmik und Musikalität diente die Kursteilnahme natürlich auch der Förderung der Fantasie und der individuellen tänzerischen Bewegung der Mädchen.

Noch Plätze im Ferienprogramm frei

Weitere sportliche Kurse, für die laut Rathausseite im Internet noch Anmeldungen möglich sind, gibt es zum Beispiel am Mittwoch, 29. August, mit Turnen für Kinder mit dem TSV in der Jahnhalle und am Dienstag, 4. September, mit Hip Hop im Tanzstudio.

Informationen zum Ferienprogramm und einzelnen Kursen mit noch freien Plätzen sind im Internet unter www.erbach-donau.de unter dem Stichwort „Ferienbetreuung“ zu finden.