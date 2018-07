Elternbeiträge steigen in zwei Etappen

Kommunale und kirchliche Spitzenverbände empfehlen Städten und Gemeinden, die Kindergartenbeiträge um mindestens zehn Prozent zu erhöhen. Das Ziel in einem Sprung zu erreichen, ist den Erbacher Gemeinderäten zu viel. Der Verwaltungsausschuss hat deshalb am Montagabend eine Steigerung in zwei Schritten empfohlen.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. Januar 2008 war vom Gemeinderat bereits damals abgelehnt worden, um die Familien nicht zu belasten. Jetzt will die Stadt nicht nachhinken - allerdings soll die Beitragserhöhung in zwei Schritten kommen. Nach intensiver Diskussion kam der Ausschuss des Erbacher Gemeinderats zu dieser Empfehlung.

Wohl sahen die Räte ein, dass eine Steigerung sein muss. Dies schon wegen der gestiegenen Anforderungen an die Erzieherinnen, die Geld kosten und - so die Aussage von Verena Knöpfle --von den Eltern auch gewünscht sind. Auch die Qualität der Erbacher Kindergärten lässt offenbar eine Erhöhung der Beiträge zu. Irene Paal sprach von einem "Markenzeichen", Hans-Martin Fetzer von einem "guten Gewissen in Erbach". Dieter Grupp von der Stadtverwaltung informierte überdies, dass keiner der Kindergärten überbelegt ist, sondern sich alle bis auf die Einrichtung "Jahnstraße" unter der maximalen Belegungszahl befinden.

Dennoch wollte keiner der Räte so richtig an die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung, die sich bei einer Familie mit einem Kind von 84 Euro auf 92 Euro monatlich - das wären 9,5 Prozent - auswirken würde. Brigitte Kalin befand sich im Zwiespalt, sah die Notwendigkeit ein, fand aber, dass die Erhöhung nicht gerade ein Anreiz sei, Kinder in die Welt zu setzen.

Hans-Martin Fetzer erinnerte an die Härtefallregelung, die für Familien mit geringem Einkommen eine Lösung über das Sozialamt findet und gab bekannt, dass er nie mehr der Absetzung einer Erhöhung zustimmen wird, solange er Gemeinderat ist. Reinhard Härle schlug vor, die Erhöhung in zwei Schritten bis 2011 zu vollziehen, und Irene Paal stellte dazu den Antrag. Die Abstimmung ergab eine mehrheitliche Zustimmung, nur Fetzer enthielt sich.

Stadt hat sogar Mehrkosten

Für die Stadt ist weder eine sofortige Erhöhung um-9,5 Prozent oder die jetzt geplante um die Hälfte ausschlaggebend. Die Kostendeckung wird sich in beiden Fällen nicht wesentlich verbessern. Im Gegenteil: Mehreinnahmen in Höhe von rund 15 000 Euro-stehen in den nächsten Jahren zusätzliche-Personalkosten von bis zu 35 000 Euro durch die der Einstellung weiterer Fachkräfte gegenüber. Edith Hauser regte daher an, dieses Thema den Eltern näherzubringen.