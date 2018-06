Elf Erbacher Musiklehrer musizieren

27 qualifizierte Musiklehrer unterrichten an der Musikschule der Stadt Erbach. Elf von ihnen haben am Sonntag im Kultursaal der Jahnschule im Rahmen eines eineinhalbstündigen Konzerts ihr Können unter Beweis gestellt. Mit 40 Zuhörern war der Andrang nicht gerade riesig. Die Veranstaltung hätte wesentlich mehr Besucher verdient gehabt, gab sie doch Gelegenheit, selten gehörte Werke in teilweise ungewöhnlicher Besetzung aus einem Guss zu erleben. Hier musizierten Könner vom Fach in eingespielten Ensembles und beeindruckten mit perfekt aufeinander abgestimmter Intonation. Die kammermusikalische Transparenz tat ein Übriges, die Feinheiten der Kompositionen wirkungsvoll zur Geltung zu bringen.

Mit einer Kirchensonate in h-moll von Jean Baptiste Loeillet eröffneten Maria Biegler (Violine), Birgit Köhn-Kadereit (Violine), Anja Eickeler Gorzela (Querflöte), Ruth Unterkofler (Oboe), Max Gorzela (Fagott) und Henryk Gorzela (Klavier) das Konzert in einer von der ursprünglichen Instrumentierung abweichenden Besetzung. Diese war in der Barockmusik meist nicht festgelegt, sie muss nur in sich stimmig sein. Das tat sie beim Erbacher Lehrerkonzert auf jeden Fall.

Ein Solointermezzo legte Wilhelm Rudat mit einer russischen Fantasie auf dem chromatischen Knopfakkordeon ein. Hier wie bei früheren Gelegenheiten imponierte er mit seiner virtuosen Beherrschung des Instruments. Einen Tango von Isaak Albeniz interpretierten Marina Biegler (Violine) und Irina Hamm (Klavier) mit federndem Elan.

Romantik pur in volkstümlicher Schlichtheit war beim Titel Nachtgesang, op.83/6 von Max Bruch angesagt. Martin Vogel (Klarinette), Birgit Köhn-Kadereit (Violine) und Henryk Gorzela (Klavier) musizierten das Stück mit der nötigen Feinfühligkeit. Eine Sonate a-moll von Domenico Cimarosa fand in der Interpretation von Anja Eickeler Gorzela(Flöte) und Oliver Woog (Gitarre) eine adäquate und durchaus werkgerechte Transkription.

Nach der Pause präsentierte das Bläserquintett, mit dabei drei Mitglieder der Familie Gorzela, zwei zehn Tage zuvor im Dellmensinger Schloss vorgetragene Werke. Anja Eickeler-Gorzela (Querflöte), Ruth Unterkofler (Oboe), Martin Vogel (Klarinette), Leonardo Consoli (Horn) und Max Gorzela (Fagott) spielten von Jacques Ibert „Trois pièces brèves“ mit ihrer reizvollen und klangfarbigen Polytonalität.

Den krönenden Schluss des Programms bildete das überaus reife, klangschöne und zwischen Mozarts Klassik und Webers Romantik angesiedelte Quintett B-Dur von Franz Danzi. Allein schon dieses hätte den Besuch des Erbacher Musiklehrerkonzerts gelohnt.