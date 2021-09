Einheitsbänkle zum Einheitsbäumle gebaut

Vor 32 Jahren , anlässlich der deutschen Wiedervereinigung, ist vom damaligen CDU-Ortsverband Erbach in der Brühlstraße ein Bäumchen gepflanzt worden. Nun wurde von den Mitgliedern des Stadtverbands Erbach eine wunderschöne Sitzbank dazu gebaut, die zu einer kleinen Ruhepause geradezu einlädt.

Unter der Leitung von Fred Mayer, mit Unterstützung der Firmen Erken Metallbau und Franz Seiffert sowie Gemeinderat Rudolf Scherer, wurde die Sitzbank erstellt. In einer kleinen Feierstunde kurz bevor sich der Feiertag zur deutschen Einheit wieder jährt, wurde jetzt die Sitzbank eingeweiht. Thomas Mayer erinnerte mit einem Zitat vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck: „Es war nicht alles schlecht“, dass es nicht darum geht, in der Rückschau zu verklären, wie gut der Kaffee in der ehemaligen DDR geschmeckt hatte oder die ganztägige Kita-Betreuung, die es schon viel früher als im „Westen“ gab, sondern unter dem Hintergrund des Lebens in einer Gesellschaft, in der es keine Gewaltenteilung, keine unabhängige Justiz, keine kommunale Selbstverwaltung und keine freie Presse gab, und erst mit der friedlichen Revolution 1989 und den ersten freien Wahlen im März 1990 der Weg zu Freiheit und Einheit im Osten ermöglicht wurde.

Wie sehr die Freiheit selbstverständlich geworden ist, wurde vielen Erbacher Bürgerinnen und Bürgern erst wieder durch die Einschränkungen während der Corona-Zeit bewusst. Mit einem Appell von Fred Mayer und Hans Seemann, bei einer Wander- oder Radtour eine kleine Verschnaufpause am „Einheitsbänkle“ einzulegen, wurde die Aktion beendet.