Einfacher und schneller nach Ulm

Die Änderungen zum 1. Januar 2021 im Überblick

Linie 21 (Ulm-Ehingen): Bedingt durch verschiedene Baustellen auf dem Fahrweg gilt bis etwa Ende 2021 ein Sonderfahrplan.

Linie 225 (Laupheim – Rißtissen – Ehingen): Ersingen wird nun auch am Wochenende bedient. Deshalb ist in Richtung Laupheim kein Umstieg mehr auf die Linie 21 notwendig.

Linie 232 (Stadtverkehr Erbach): Hier wurde eine bessere Vertaktung realisiert, was eine Mehrleistung von rund 5000 km mit sich bringt. Aufgrund der zu geringen Nachfrage wird am Wochenende kein Verkehr mehr angeboten. Ortschaft Ersingen: In Ersingen wird ab der Betriebsaufnahme die Haltestelle „Wetterkreuz“ in beiden Richtungen bedient. „Damit konnte ein lang ersehnter Wunsch der Bürgerschaft realisiert werden“, schreibt das Landratsamt.

Gesamtes Linienbündel: Durch diese Änderungen erhöhe sich laut Landratsamt die Fahrleistung in dem Linienbündel Erbach/Öpfingen von rund 707 000 auf mehr als 715 000 Kilometer pro Jahr, was einer Steigerung von 1,2 Prozent entspreche.