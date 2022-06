Verweigerern droht Bußgeld: Unterwegs mit einem Zensus-Interviewer

Noch läuft der Zensus 2022, und viele Einwohner im Alb-Donau-Kreis haben bereits Besuch von einem Interviewer erhalten. Etwa zehn Prozent der Haushalte sollen besucht und die Bewohner befragt werden. Einer dieser Erhebungsbeauftragten ist Gerhard Rueß, der in Erbachs Süden und im Teilort Bach unterwegs ist, wo er ein recht bekannter Mann ist, aufgrund seines Hobbys im Ort, dem Theaterspiel.

Üblicherweise meldet sich der Erhebungsbeauftragte per Mitteilungskarte im Briefkasten an, außer die zu Befragenden sind gerade anwesend und haben keine Einwände dagegen, sofort Auskunft zu geben. Über eine kostenfreie Telefonnummer können die Angeschriebenen den Termin aber auch ändern. Scheitern jedoch zwei Versuche der Kontaktaufnahme, dann geht das Anliegen in Rueß‘ Fall an das Landratsamt zurück. Ins Haus oder die Wohnung muss der Erhebungsbeauftragte gar nicht gelassen werden. Das Interview ist an der Haustür oder auf einer Sitzbank im Garten möglich. Für solche Eventualitäten hat Gerhard Rueß ein Klemmbrett dabei. Weil er in Bach aber bei vielen Theaterbesuchern bekannt ist, konnte er viele Befragungen spontan erledigten.

Die Ausgewählten haben Auskunftspflicht

Öffentlich haben die Erhebungsbeauftragten Stillschweigen über die Antworten und die persönlichen Umstände der Befragten zu wahren. Zu intim scheinen die ersten zwölf Fragen, die er persönlich stellen muss, nicht gewesen zu sein, weil er, wie er sagt, stets Auskunft erhielt. Nur ein potenzieller Auskunftgeber lehnte grundsätzlich das Gespräch mit ihm ab. Er werde Post vom Landratsamt bekommen, kündigte ihm der Interviewer an. Der Gesetzgeber hat den Ausgewählten eine Auskunftspflicht auferlegt.

45 Wohnadressen wurden Gerhard Rueß bei diesem Zensus zugeteilt. Für ihn ist seine dritte Volkszählung, die offiziell diesen Namen so nicht mehr trägt. Schon 1987 war er mit von der Partie, als der Streit um diese Umfrage groß war. Doch dass es für ihn in den Haushalten Unannehmlichkeiten gegeben hätte, daran kann er sich heute nicht mehr erinnern. 2011 war Rueß ebenfalls im Einsatz. Inzwischen im Ruhestand als Mitarbeiter des Landratsamtes, erhielt er ein Schreiben des Landrates mit der Bitte um Mitwirkung beim Zensus 2022, die er gerne erfüllen wollte. „Ich bin leutselig, habe gerne mit Menschen zu tun und es ist eine Abwechslung“, erklärt der Erhebungsbeauftragte. Aufgefallen ist ihm: „Die Menschen sind kritischer geworden.“

Was gefragt wird

Zunächst muss er an der zugeteilten Adresse die Namen an den Briefkästen und Klingelschildern erfassen. Das dient zum Abgleich mit den Daten beim Einwohnermeldeamt. Dann stellt er den Anwesenden persönliche Fragen, zum Beispiel zur Staatsangehörigkeit, was mit deutsch oder nicht deutsch beantwortet werden kann. Gefragt wird beispielsweise auch wie viele Personen zum Stichtag 15. Mai 2022 in der Wohnung lebten. In der Regel übergibt er dann noch Umschläge an alle Bewohner mit Zugangscodes für einen Online-Fragebogen mit weiteren 40 Fragen. Für Baby bis Greis müssen dann in Ruhe Antworten gegeben werden. Die Fragebogen sind in verschiedenen Sprachen abrufbar.

Auch diese Online-Befragung unterliegt der Auskunftspflicht. Auf Nachfrage muss der Erhebungsbeauftragte aber einen Papierfragebogen zur Verfügung stellen, der per Post verschickt werden kann. In Rueß‘ Fall geht dieser an das Landratsamt, das 300 Erhebungsbeauftragte im Einsatz hat. Eine weitere Erhebungsstelle gibt es in Ehingen.

So meistert Gerhard Rueß sprachliche Barrieren

Sprachliche Hindernisse versucht Gerhard Rueß entspannt zu lösen. Einmal musste der Freund eines Nordmazedoniers angerufen werden, damit dieser die Fragen und zuerst das Anliegen dolmetschte. Eine größere Aufgabe scheint sein Besuch an einem Gebäude zu werden, das vermutlich als Wohnstätte für rumänische Arbeiter genutzt wird, wobei ihm noch unklar sei, wie viele Menschen dort überhaupt wohnen.

Einmal erhielt er bei einer türkischen Familie Kaffee im Garten und konnte nach und nach die Bewohner, die gerade an einem Hausanbau schafften, bei ihrer Kaffeepause befragen. Bis Ende Juli haben die Erhebungsbeauftragten für diese Arbeit Zeit. Die Ergebnisse des Zensus 2022 sollen den Staat befähigen, besser planen zu können, zum Beispiel bei den Steuerzuweisungen, nennt Gerhard Rueß eine Erklärung, die er den Befragten auf ihre Nachfrage gibt. Außerdem erinnert Rueß an die notwendige Verringerung der Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011.

Das verdient ein Interviewer

Als Fragen „allgemeiner Art“ bezeichnet die Pressesprecherin des Landratsamtes Daniela Baumann den Inhalt der Fragebogen. Es geht zu Beispiel auch um die Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Die Pressesprecherin erinnert, dass vom Statistischen Bundesamt für den Alb-Donau-Kreis (ohne Ehingen) rund 42000 Bürgerinnen und Bürger an etwa 11000 Anschriften zur Befragung ausgewählt wurden. Wer die Auskunftspflicht negiere, müsse mit einem Mahnverfahren bis hin zu einem Bußgeld rechnen. Die Interviewer erhalten durchschnittlich etwa 800 Euro als Entlohnung, wobei sich die Summe an der Zahl erfolgreich befragter Personen und besuchter Haushalte orientiert. Übernimmt ein Beauftragter einen weiteren Bezirk, erhöhe sich die Aufwandsentschädigung entsprechend.

Nur echt mit schriftlicher Ankündigung: Wer bei der Zensus-Befragung 2022 teilnehmen soll, wird darüber vorab informiert. (Foto: Daniel Karmann / DPA)