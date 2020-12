Eine „Seelensalbe“ zur Weihnachtszeit

Zum zweiten Mal hat der Missionsausschuss der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Martinus in Erbach die Aktion Wunschbaum veranstaltet, mit der Kindern aus ärmeren Familien Weihnachtswünsche erfüllt werden. Trotz einer coronabedingten Änderung war die Aktion wieder ein voller Erfolg, berichten die Hauptorganisatorinnen Sylvia Vorwieger und Barbara Leberle im Gespräch mit SZ-Redakteur Reiner Schick.

SZ: Dieses Jahr läuft die Aktion nicht mit dem Erbacher Tafelladen, sondern mit der Caritas-Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller. Warum?

Sylvia Vorwieger: Das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Weil der Tafelladen seit dem Frühjahr geschlossen hat, hatten die Verantwortlichen keine Informationen über finanzschwache Familien, deren Kinder als Empfänger in Frage kommen. Daher kooperieren wir dieses Mal mit der Caritas.

Barbara Leberle: Darüber sind wir sehr froh, denn es war erst nicht klar, ob wir die Aktion überhaupt machen können. Bis jemand aus dem Ausschuss die Idee hatte, mit der Caritas-Kinderstiftung Kontakt aufzunehmen, die jedes Jahr Weihnachtswünsche von Kindern aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis erfüllt. Es wäre sehr schade gewesen, wenn es dieses Jahr nicht geklappt hätte.

50 Wunschkarten in kürzester Zeit weg

Und wie war die Resonanz?

Vorwieger: Toll, wie auch schon im vergangenen Jahr. Die rund 50 Wunschkarten, die an dem Weihnachtsbaum in unserer Kirche hingen, waren in kürzester Zeit weg.

Hatten Sie damit gerechnet, oder hatten Sie Bedenken, dass die Menschen wegen der Corona-Krise mehr mit den eigenen Sorgen als mit den Wünschen anderer beschäftigt sein würden?

Vorwieger: Wir waren schon etwas unsicher und haben uns gefragt: Wie reagieren die Leute darauf, dass wir nicht direkt Bedürftige aus Erbach über den Tafelladen beschenken? Aber das hat sich in keiner Weise negativ ausgewirkt. Die Reaktion unserer Gemeinde war grandios, die Hilfsbereitschaft riesig. Wir sind begeistert.

Unbezahlbar ist die Hand, die hilft, wenn man sie braucht Spruch auf der Dankeskarte für die Spender

Leberle: Wir waren auch dieses Jahr wieder überrascht, wie viele Menschen bereit sind, anderen Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Das ist wie eine Seelensalbe. Oft sind es selbst Kinder, die sich daran beteiligen. Ausgeschnittene Sterne mit dem Spruch „Unbezahlbar ist die Hand, die hilft, wenn man sie braucht“ hingen zuletzt am nun leeren Baum. Jeder Spender durfte sich als kleinen Dank und Erinnerung an diese gelungene Aktion einen Stern mit nach Hause nehmen.

Was wünschen sich Kinder aus ärmeren Familien im Alb-Donau-Kreis?

Vorwieger: Das sind größtenteils ganz normale Sachen, wie sie sich Kinder eben wünschen: Kleidung, eine Uhr, Legos, andere Spielsachen. Auch ein Lauflernwagen war darunter, und ein Mädchen hat sich eine Drohne gewünscht. Der finanzielle Rahmen sollte bei 15 bis 20 Euro liegen.

Kriegt man dafür eine Drohne?

Vorwieger: Ja, tatsächlich. Um diesen Wunsch habe ich mich zusammen mit meiner Enkelin gekümmert, die mich beraten hat. Wir haben eine für 19,99 Euro bekommen.

Manchmal ist Kreativität gefragt

Leberle: Tatsächlich ist es für uns Erwachsene bei manchen Wünschen gar nicht so einfach, herauszufinden, was genau gemeint ist. Die Caritas hatte uns schon vorgewarnt, dass man da teilweise durchaus kreativ sein muss. Manchmal haben wir im Internet geschaut, ob man das auch wirklich so schreibt, und es auf der Karte näher erläutert, damit sich die Schenker leichter tun, das Richtige zu finden.

Zum Beispiel?

Leberle: Ein Kind wünscht sich ein Playmate Magic Farmer oder so ähnlich. Und eines möchte Schleim. Das ist irgendeine Masse in der Dose.

Schleim? Zum Spielen?

Leberle: Fragen Sie mich nicht. Schauen Sie im Internet. Ganz wichtig sind aber auch normale Alltagsdinge wie Kleidung oder Malstifte mit Papier und Spitzer, die sich manche Familien einfach nicht leisten können.

Ein Viertel aus Erbach

Am vergangenen Sonntag wurden die Geschenke bei der Eucharistiefeier zum zweiten Advent in der Sankt-Martinus-Kirche an die Caritas überreicht. Wie geht es nun weiter?

Vorwieger: Die Geschenke hat ein Vertreter der Caritas-Kinderstiftung in Empfang genommen. Er wohnt auch in Erbach. Das wussten wir gar nicht, das ist natürlich sehr schön. Er bringt die Päckchen zur Caritas nach Ulm, von wo sie bis Heiligabend an die jeweiligen Kinder verteilt werden. Wir haben erfahren, dass insgesamt mehr als 200 Wunschkarten ausgegeben wurden. Ein Viertel davon haben wir in Erbach übernommen. Darauf dürfen wir alle stolz sein.