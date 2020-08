Eine Schnitzeljagd der etwas anderen Art

Eine neue Art der altbekannten Schnitzeljagd bieten ab sofort die Kirchengemeinden Laupheim, Ersingen und Oberholzheim an: In den gesamten Sommerferien führt eine digitale Schnitzeljagd durch die drei Kirchengemeinden. Alle Spieler können sich mit dem Fahrrad oder Auto auf den Weg machen und spannende Aufgaben meistern und diverse Rätsel lösen. Wer mitmachen will, braucht lediglich die kostenlose App „Actionbound“.

Einfach Handhabung

Und so funktioniert´s: Mit der App scannt man den beigefügten QR-Code. Benötigt wird hierfür ein Gerät, auf der die App laufen kann, sprich ein Smartphone oder ein Tablet, pro Gruppe oder Familie, egal wie viele Teilnehmer jeweils, reicht ein Gerät. Die Actionbound-App gibt es im App-Store oder Google Play Store – sie ist kostenlos. Anschließend wird der QR-Code gescannt und am besten lädt man die Story vor. Letzter Schritt: Nach Ersingen oder Laupheim oder Oberholzheim zur Kirchengemeinde fahren und loslegen.

Auf Gewinnergruppen wartet ein Preis

Auf die Spieler wartet eine Schnitzeljagd, die etwa 25 Kilometer umfasst und rund drei Stunden dauert. Untergliedert ist sie in fünf Abschnitte, verteilt auf insgesamt sieben Orte. Sieben Aufgaben und 14 mal ein Quiz warten unter anderem auf die Teilnehmer.

Die Gewinnergruppen werden nach den Ferien auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Ersingen und im Gemeindebrief veröffentlicht und erhalten einen kleinen Preis.