Eine Schlossgeschichte mit viel Musik

Im sehenswerten Schlosshof in Erbach hat die örtliche Musikschule ihr Freiluftkonzert veranstaltet. Zum „Fest im Schloss“ strömten viele Gäste, schließlich wurde mit viel Musik 30 Jahre Musikschule gefeiert.

Vor dem Eingang des Schlosses machten es sich die Musiker bequem, auf der linken Seite nahmen die Musikschüler Platz, daneben auf der Freifläche das Sinfonieorchester. Mit Fanfaren wurde das Schlossfest eröffnet, ehe Erbachs Bürgermeister Achim Gaus eine kurze Begrüßungsrede hielt. Er wünschte allen viel Spaß beim folgenden Programm.

Der Leiter der Musikschule Erbach, Wolfgang Gebhart, dirigierte das Sinfonieorchester. Miriam Kaufmann berichtete über die Geschichte des Schlosses mit seinem darin wohnenden König. Die vier- bis sechsjährigen Kinder begleiteten die Erzählungen mit passenden Bewegungen und Gesang. Rund 100 Kinder der musikalischen Früherziehung, der Grundschulchor der Schillerschule und die Kinder des Erlebnisraums Musik machten mit. Unterstützt wurden sie vom Sinfonieorchester, bestehend aus Schülern und Lehrkräften der Musikschule. Beim Einstudieren der Tänze halfen den Kindern vor ihrem großen Auftritt Irina Hamm, Alexandra Unseld, Sabine Vogel und die Dirigentin des Kinderchores, Birgit Köhn-Kadereit.

Das Erbacher Schloss sei in Form und Farbe besonders, sagte Kaufmann: Insgesamt befinden sich auf dem Gelände 73 Zimmer, eine große Schlossküche, 13 Badezimmer, ein großer Spiegelsaal, Pferdeställe und ein prächtiger Schlossgarten. Alles was im Schloss ablief, bestimmte der König, schließlich habe er sehr gerne hier gewohnt und Spaß an den anfallenden Aufgaben gehabt. An einem Tag im Juli 1872 beschloss er, ein Fest zu geben und dazu alle seine Freunde einzuladen. Sein Hofschreiber musste die Gäste schriftlich einladen. Und nach aufwendigen Vorbereitungen konnte das Fest auch steigen.

Diese Vorbereitungen stellten nun die Kinder auf der Bühne mit ihrem fröhlichen Singspiel in verschiedenen Versionen dar. Mit der Unterstützung des Hofkapellmeisters sei damals viel getanzt worden. Wichtig sei es dem König auch gewesen, dass diese Veranstaltung mit einem Feuerwerk beendet wird.

Das Erbacher Publikum des Schlossfests bedankte sich nach dem einstündigen Vortrag mit reichlich Applaus bei Miriam Kaufmann und den vielen Kindern. Während das Orchester Marschmusik anstimmte, hüpften die Kleinen fröhlich von der Bühne.