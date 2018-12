Eine Hommage an das alte Ersingen

Auch an diesem Jahresende und am Anfang des neuen Jahres dürfen die Lachmuskeln eines jeden wieder kräftig animiert werden. In Ersingen hat nun die Theaterzeit angefangen und man darf sich auf einen lustigen Schwank in der Ersinger Mehrzweckhalle freuen.

Das alljährliche Theaterspiel in der Adventszeit ist schon lange Tradition und sehr bekannt in der Umgebung Ersingens. Mit dem Stück „Das Dorffest“ von Regina Rösch hat das Team um Claudia Lemke, die wieder die Regie übernommen hatte, ein weiteres Stück auf die Beine gestellt. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag kann man sich nun das Lustspiel in schwäbischer Mundart anschauen und ein paar Stunden den Alltag beim Theaterbesuch vergessen.

Das diesjährige Stück handelt von dem wunderschönen Dorf Ersingen und der dort wohnhaften Familie Altmann. Seitdem der Vater des Hauses Heinz (gespielt von Fritz Gerster) in Rente ist, muss er den Part des Hausmannes übernehmen und scheitert des Öfteren. Wie gerne er sich doch an die alten Zeiten – an früher – erinnert und in Nostalgie schwelgt. Damals war die eigene Frau (Marion Heuberger) nicht berufstätig, der Polizistensohn (Christian Weishaupt) lange nicht so genau mit den Gesetzen und die Tochter (Nicole Gerster) hätte auch noch etwas von ihrer Umgebung mitbekommen, so ganz ohne Whatsapp und Skype. Gerade diese moderne Technik ist Heinz Altmann und seinem guten Freund Günther (Jürgen Lemke) ein Dorn im Auge. Daher soll auch das bald bevorstehende Dorffest ganz im Zeichen von „Früher“ stehen. Heinz, Günther und Otmar (Jörg Busies) sind im Fest-Komitee schon mit Freund Franz-Josef (Jonas Wanner) in der Planung vertieft und ganz ambitioniert bei der Sache. Das ländliche Flair der 50er/60er Jahre kehrt bald in Ersingen ein, was auf massiven Protest der Frauen (Monika Rist, Sissi Hörmann, Silke Schneider) stößt. Diese Meinungsverschiedenheit der beiden Geschlechter bietet viel Raum für einen durchaus gelungenen Schwank mit einigen Anspielungen auf das frühere Ersingen und die alten Traditionen.

Passend zu den Ausstellungsangeboten im Stück gibt es auch in der Ersinger Mehrzweckhalle eine „Alte Gerätschaften-Ausstellung“. Diese Geräte wurden alle von Erich Wanner über Jahrzehnte gesammelt, geputzt und gepflegt, wie Harald Weishaupt erzählte.

Die Regisseurin Claudia Lemke ist sehr zufrieden mit ihren Theaterspielern, da diese selbst auch viel in das Stück mit einbringen. Der Probenbeginn sei im September; bei der wöchentlichen Sitzung finden anfangs nur Leseproben statt. So kann jeder auch den Sprechpart der anderen mithören und der Text kann noch etwas modifiziert werden. Die Originaltextfassung wird sowieso niemals 1:1 übernommen. Nachdem das Schauspieler-Team klar ist, wird im Frühjahr das Theaterstück ausgewählt und während der kommenden Monate ortsbezogen und in Mundart umgeschrieben. Mit den Stücken von Regina Rösch sei Lemke noch nie enttäuscht worden. „Da ist kein Gag unter der Gürtellinie, jedes Stück hat Niveau und ist zudem auch noch modern“, so Lemke. Außerdem dankte sie ihrem Team, das so viel Engagement immer zeige und auch selbstverständlich beim Umbau des Bühnenbilds mitanpackt. Zur Weihnachtszeit sei es immer etwas schwierig, genügend Leute für die Arbeiten hinter und neben der Bühne zu finden.