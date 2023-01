Einbruchsversuch schlägt fehl

Ein Einbruchsversuch in den vergangenen Tagen in Dellmensingen ist fehlgeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, begab sich vermutlich zwischen Montag und Mittwoch ein Unbekannter auf das Grundstück im Dekan-Eiberger-Weg. An dem Haus versuchte er eine Tür aufzubrechen. Die Bemühungen blieben erfolglos. Die Tür hielt stand, der Einbrecher entfernte sich unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Hälfte der versuchten Einbrüche scheitert, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist sie unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Gebäuden sinnvoll sind.