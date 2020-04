Einbruch in Erbach: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter ist am Sonntag in ein Wohnhaus in Erbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Einbrecher zwischen 9 und 9.30 Uhr ein Grundstück in der Brühlstraße betreten. Über ein offenstehendes Fenster gelangte der Unbekannte in das Haus. In einem Zimmer durchsuchte er mehrere Schubladen. Dabei stieß er ein Bild um. Durch den Krach wurde ein Hausbewohner alarmiert. Der schaute nach dem Rechten. Das bemerkte wohl auch der Einbrecher und flüchtete unerkannt wieder.

Beute machte er wohl keine. Der Polizeiposten Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Sonntag zwischen 9 und 9.30 Uhr verdächtige Personen in der Brühlstraße gesehen?

- Wer hat am Sonntag zwischen 9 und 9.30 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Brühlstraße gesehen?

- Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen?

- Wer kann sonst Hinweise geben?