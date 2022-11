Einbrecher suchen Beute

Wie die Polizei mitteilt, waren am Donnerstag Einbrecher im Erbacher Teilort Bach unterwegs. In der Zeit von 7 Uhr und 18 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Höhenblick ein.

Die Täter hebelten mit Gewalt die Tür der Terrasse auf. Zuvor scheiterten sie an einem Fenster. Im Haus durchwühlten sie nahezu alle Zimmer auf der Suche nach Brauchbarem. In einem Raum fanden sie Geld. Das nahmen sie mit. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sie fragt:

Wer hat zwischen 7 Uhr und 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Bach gesehen?

Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/ 1880 melden.

Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dass das geht zeige die Statistik, denn fast jeder zweite Einbruch bleibe im Versuch stecken. Wie Bürger sich schützen können zeigen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Ulm ist diese unter der Telefonnummer. 0731/1881444 erreichbar.