Einbrecher stiehlt in Hüttisheim Schmuck und Bargeld

Unliebsamen Besuch haben die Bewohner eines Einfamilienhauses am Freitag in Hüttisheim bekommen. Ein Einbrecher verschaffte sich Zugang, indem er eine Terrassentür aufhebelte. Im Haus wurde der unbekannte Täter fündig und entwendete Schmuck und Bargeld. Sogar das Geburtstagsgeld eines Kindes klaute der Einbrecher.

Der Einbruch ereignete sich am vergangenen Freitag zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr im Zehntstadelweg in Hüttisheim, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Täter hatte dort die Terrassentüre aufgehebelt und war so ins Innere des Hauses gelangt. Daraufhin durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Schmuck und Bargeld.

Der Einbrecher machte nicht einmal vor dem Geburtstagsgeld eines Kindes halt. Auch dieses entnahm er dem vorgefundenen Geschenkumschlag. Möglich ist, dass der Täter während seines Tuns gestört wurde und unbemerkt flüchten konnte. Die vor Ort ermittelnden Polizeibeamten des Polizeireviers Ulm-West entdeckten im nassen Gras Laufspuren in Richtung Gebäuderückseite. Die Spuren des Einbruchs sicherten die Techniker der Kriminalpolizei Ulm.