Einbrecher steigen in Vereinsheim ein

Über die Feiertage haben Unbekannte versucht, in Erbach in ein Vereinsheim einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen Samstag und Dienstag an dem Gebäude am Donaukanal ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen.

Dort fanden sie Geld und machten es zu ihrer Beute. Auch zwei Garagen öffneten die Einbrecher mit Gewalt. Dort fanden sie offensichtlich nichts Brauchbares.

Ihre Spuren blieben am Tatort zurück. Die Beamten vom Polizeiposten Erbach (0731/1880) haben diese gesichert und suchen nun die Täter.