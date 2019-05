Einbrecher knackt Tresor

Ein Unbekannter hat am Dienstagnacht in der Straße Großes Wert in Erbach nach einem Einbruch einen Tresor geknackt. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter zwischen 21.45 Uhr und 7.45 Zugang zum Gebäude, indem er ein Fenster aufbrach.

Spezialisten sichern Spuren

Auf der Suche nach Brauchbarem ist er auf einen Tresor gestoßen. Dessen Inhalt macht er zu seiner Beute. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern der Erbacher Polizei (0731/188-0) erste Hinweise auf den Täter.