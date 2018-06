Einbrecher haben leichtes Spiel in Erbach

Eine offene Tür hat dafür gesorgt, dass Einbrecher am Montag in Erbach leichtes Spiel hatten. Am Morgen hatte die Bewohnerin das Haus an der Unteren Halde verlassen.

Bevor sie ging, ließ sie einen Rollladen fast ganz herunter. Die Tür dahinter aber war offen. So hatten es die Einbrecher, die in der Zeit bis ungefähr zum Mittag das Haus heimsuchten, recht leicht. Sie drangen durch die Tür ins Haus und durchsuchten es. Sie fanden das Geld der Bewohner. Ob weitere Sachen gestohlen wurden, müssen die Bewohner noch feststellen. Die Erbacher Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen.

Dazu fragen die Ermittler: Wer hat am Montag im Bereich um die Untere Halde verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen können ihre Beobachtungen bei der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 07305/93 39 50 melden.

Schutz vor Einbruch und Diebstahl bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Erbacher ist diese unter der Telefonnummer 0731/188 14 44 zu erreichen.