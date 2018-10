Einblick in das Ortsarchiv beim fünften Ringinger Dorfabend

In der Dorfmitte Ringingen hat am Samstag zum fünften Mal ein Ringinger Dorfabend stattgefunden. Dieses Mal hat im Mittelpunkt der Veranstaltung das Ortsarchiv Ringingen gestanden.

Der Abend begann mit einer Besichtigung des Archivs im Gebäude „Dorfmitte Ringingen“. In Regalen im Kellerraum sind die bisher gesammelten und archivierten Daten und Chroniken der Gemeinde Ringingen abgelegt. Im Eingangsbereich des Gebäudes wurde den Besuchern eine Ausstellung zur Besichtigung angeboten, die ebenfalls geschichtliche und örtliche Bilder und Daten enthielt.

Dann begann der offizielle Teil der Veranstaltung durch die Begrüßung des Ortsvorstehers Georg Mack. Er erklärte, dass die Ringinger Dorfabende anstelle von den jährlich stattfindenden Neujahrsempfängen in den umgebenen Ortschaften stattfinden. Er begrüßte auch den Erbacher Bürgermeister Achim Gauß Einen Vortrag hielt auch die Erbacher Archivarin Ursula Erdt, die ebenfalls in Ringingen das dortige Archiv betreute. Das Stadtarchiv sei das Gedächtnis der Stadt und verwahre die seit Jahrhunderten in der Stadtverwaltung entstandenen Unterlagen, erklärte sie.

Aus Donaurieden hielt Daniel Tretter ein Referat mit dem Titel „Lasst die Kirche im Dorf“. Nachdem er sich bereits bei der Zusammenstellung des Ringinger Heimatsbuches aktiv eingesetzt hatte, wurde er jetzt nochmals um einen geschichtlichen Beitrag aus der Ringinger Historie, insbesondere der Kirche, gebeten. Sein Vortrag befasste sich hauptsächlich mit der Geschichte der Ringinger Kirche und den vor vielen Jahren stattgefundenen Problemen, über die Konfession vor Ort.

Für die musikalische Gestaltung und Bewirtung, an diesem Treffen sorgte der Kirchenchor Ringingen. Unter der Leitung von Marianne Fiseli startete der Chor mit dem Lied „Musik erklingt“ den Abend. Da der Ortsvorsteher ebenfalls Mitglied in diesem Chor ist, übernahm er auch einige Werbung für neue Beitritte und meinte, dass es im Leben ebenso wichtig sei, sich mit Gesängen zu befassen. Zu diesem Thema wurden die anwesenden Besucher von Georg Mack aufgefordert, bei dem nun folgenden Heimatlied von Ringingen mitzusingen. Dazu waren schon vorab auf allen Tischen Blätter mit den Noten und dem Text ausgelegt worden. Ebenso erklärte Ida Braunsteffer, dass zu diesem Lied der Pfarrer Benedikt Welser den Text zusammengestellt hatte und die Melodie von Anton Zoller komponiert wurde. Beide sind im Jahre 1891 geboren und haben sich dann später für das Heimatlied eingesetzt.

Dieses Lied war allerdings in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten und wurde nun im ganzen Dorf längere Zeit gesucht und schließlich auch mit Unterstützung von vielen Personen gefunden. Dazu meinte Ida Braunsteffer: „Gemeinsam sind wir Ringinger einfach stark.“ Also haben dann auch alle zusammen das Heimatlied mit den Worten „Oh Heimatdorf, so still und traut“ anklingen lassen.